Hamburg. Nachfolger des 53-Jährigen wird Heribert Bruchhagen (68). Dies berichten die Bild-Zeitung und das Fachmagazin kicker. Die Vertragsdauer soll zweieinhalb Jahre betragen.

Der ehemalige Leverkusener Manager Reiner Calmund erklärte am Abend als Gast der Sendung "Sky90 - die Fußballdebatte" des Pay-TV-Senders Sky: "Ich habe mit Dietmar gesprochen. Er hat mir bestätigt, dass ihm vor dem Bundesligaspiel gegen Darmstadt mündlich gekündigt worden sei und vor dem Spiel gegen Augsburg auch schriftlich."

Der HSV wollte sich zu der Personalie nicht äußern. Pressesprecher Till Müller teilte dem Sport-Informations-Dienst (SID) auf Anfrage mit, dass der Klub dazu keinen Kommentar abgeben werde.

Bruchhagen, langjähriger Manager von Eintracht Frankfurt, war seit Sommer bei dem Pay-TV-Sender Sky als Experte im Einsatz. Er war bereits von 1992 bis 1995 beim HSV als Manager tätig. Wie Sky darstellte, sei Vertrag mit Bruchhagen noch nicht aufgehoben.

Eine erste Aufgabe for Bruchhagen wird die Suche nach einem neuen Sportdirektor sein. Im Mai hatte sich der HSV von Peter Knäbel getrennt, Beiersdorfer war seitdem Sportdirektor und Klubchef in Personalunion. Nach zwölf Liga-Spielen ohne Sieg war er zunehmend in die Kritik geraten. Nach zuletzt zwei Siegen verbesserten sich die Hanseaten auf Rang 16 (zehn Punkte).

