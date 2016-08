Berlin. Vorstandschef Carsten Schmidt vom Pay-TV-Rechteinhaber Sky widersprach in einem Interview mit der Welt am Sonntag der Nennung einer Summe von 876 Millionen Euro pro Saison nicht und stellte sogar klar, dass "dieser Abschluss uns sehr zufrieden macht".

Ein solcher Preis für die meisten Live-Rechte an den Spielen der beiden deutschen Profiligen würde einen Anstieg von über 80 Prozent gegenüber dem im gleichen Interview kolportierten Volumen von 486 Millionen Euro bedeuten.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte Anfang Juni die nationalen Medienrechte für die kommenden vier Spieljahr bis 2021 für insgesamt 4,64 Milliarden Euro veräußert und damit wie erhofft beim Preis für eine Saison erstmals die Schallmauer von einer Milliarde Euro durchbrochen. Ab der Spielzeit 2017/18 fließen durchschnittlich 1,159 Milliarden Euro in die Kassen der 36 Profi-Vereine. Hinzu kommen für die Profi-Klubs noch weitere Erlöse aus der Auslandsvermarktung der Bundesliga-TV-Rechte.

DFL-Boss Christian Seifert hatte bei der Bekanntgabe der einzelnen Abschlüsse keine detaillierten Summen genannt, die höheren Verkaufserlöse allerdings mit einem "signifikanten" Anstieg der Preise für die Free-TV-Rechte in Verbindung gebracht.

In der zweiten Juni-Hälfte waren Spekulationen aufgekommen, dass ARD und ZDF für ihre Bundesliga-Rechte künftig insgesamt etwa 250 Millionen Euro mehr zahlen als bisher. Demnach überweist die ARD angeblich ab 2017 für die Sportschau-Berichterstattung 134 statt bislang 100 Millionen Euro; das ZDF soll sich sein in Zukunft um mehrere Livespiele erweitertes Rechte-Paket 45 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel wie in der laufenden Vertragsperiode kosten lassen.

© 2016 SID