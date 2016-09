Hamburg. "Es war immer klar und kommuniziert, dass wir uns nach der Transferperiode mit der Situation beschäftigen. Dieses machen wir mit der nötigen Ernsthaftigkeit", sagte Beiersdorfer der Bild-Zeitung.

Der 52-Jährige ist nach dem Rauswurf von Trainer Bruno Labbadia in der Hansestadt in die Kritik geraten. Der neue HSV-Coach Markus Gisdol ist bereits der fünfte Trainer in der zweijährigen Amtszeit von Beiersdorfer.

© 2016 SID