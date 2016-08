Leipzig. Außerdem tauchten am Dienstag bereits Fotos im Internet auf, die den 22-jährigen Belgier vor dem Trainingszentrum des Klubs zeigen. Bruno spielte bereits von 2011 bis 2014 sowie in seiner Jugend bei Anderlecht. In Leipzig konnte er sich nie durchsetzen.

Auch der Türke Atinc Nukan soll Aufsteiger RB wohl verlassen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht eine Leihe an seinen Ex-Klub Besiktas Istanbul kurz bevor. Der 23-Jährige, der erst vor einem Jahr zu den Sachsen kam, hatte unter Trainer Ralph Hasenhüttl zuletzt keine Rolle mehr gespielt.

