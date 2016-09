Barcelona. Demnach fehlt ter Stegen unter anderem am Dienstag beim Champions-League-Auftakt gegen Celtic Glasgow (20.45 Uhr/Sky). Zudem verpasst er zuvor schon das Liga-Spiel am Samstag gegen Deportivo Alaves und muss auch noch eine Woche später bei CD Leganes aussetzen. Für das wichtige Heimspiel gegen Champions-League-Finalist Atlético Madrid am 21. September soll der frühere Mönchengladbacher aber wieder fit sein.

Ter Stegen hatte erst Ende August sein Comeback bei den Katalanen gegeben, zuvor hatte ihn eine Stauchung im linken Knie zur Pause gezwungen.

Ebenfalls erst im August stieg der Deutsche zur klaren Nummer eins beim FC Barcelona auf: Sein chilenischer Rivale Claudio Bravo, der in der Liga den Vorzug vor ter Stegen erhalten hatte, war zu Manchester City gewechselt. Angesichts der erneuten Verletzung steht nun der niederländische Neuzugang Jasper Cillessen gegen Alaves vor seinem Pflichtspiel-Debüt im Tor des FC Barcelona.

