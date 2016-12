Der geplante Verkauf des italienischen Fußball-Renommierklubs AC Mailand an ein chinesisches Konsortium verschiebt sich weiter. Der Deal sollte am 13. Dezember vollzogen werden, jetzt wurde der Abschluss auf den 3. März 2017 verschoben, teilte der Mehrheitsaktionär des Klubs, Silvio Berlusconis TV-Holding Fininvest, am Mittwoch mit.