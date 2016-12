Mirko Slomka ist neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC."Der KSC gehört für mich in die Reihe großer Traditionsvereine in Deutschland", sagte Slomka nach der Vertragsunterzeichnung: "Ausschlaggebend waren darüber hinaus vor allem die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen und das Wissen um die fruchtbare Zusammenarbeit mit Oliver Kreuzer in der Vergangenheit.