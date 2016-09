München. "Wir werden rotieren. Das ist wichtig, damit wir eine hohe Intensität zeigen können", sagte der Italiener vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und fügte in Richtung Robben an: "Er wird immer besser. Er wird starten!"

Für den 32 Jahre alten Niederländer ist es der erste Pflichtspieleinsatz in der Startelf des Rekordmeisters seit sieben Monaten. Zuletzt hatte Robben beim 0:0 in Dortmund am 5. März von Beginn an gespielt. Gegen Hertha BSC und Atlético wechselte ihn Ancelotti jeweils ein.

Ancelotti stehen gegen den Dritten Köln bis auf Douglas Costa, der nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen soll, und Holger Badstuber alle Spieler zur Verfügung. Franck Ribéry fehlte am Freitag beim Abschlusstraining, weil er laut Trainer "etwas müde" gewesen sei: "Gegen Köln ist er aber dabei." Das trifft auch auf Thiago zu, der am Donnerstag pausiert hatte. Potenzielle Kandidaten für die Startelf wären neben Robben noch Joshua Kimmich, Mats Hummels oder Renato Sanches.

Mit der Niederlage in Madrid wollte sich Ancelotti am Freitag nicht mehr lange aufhalten: "Wir haben nicht gut gespielt. Aber wir müssen ruhig bleiben und mit Selbstvertrauen weitermachen. Wichtig ist, sich zu fokussieren. Ich habe eine Menge Vertrauen in das Team."

Mit dem sechsten Ligasieg im sechsten Spiel wollen die Bayern vor der Länderspielpause auch die Voraussetzungen für einen harmonischen Wiesn-Ausflug am Sonntag schaffen. "Wenn wir drei Punkte holen, dann versuche ich drei Bier zu trinken. Vielleicht auch ein viertes", scherzte Ancelotti, nachdem er bei seinem ersten Oktoberfest-Besuch zwei Maß geschafft hatte.

SID tn nt

© 2016 SID