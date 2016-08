Kevin Volland wird den Start der WM-Qualifikation mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo gegen Norwegen verpassen. Der Angreifer von Bayer Leverkusen erlitt einen Bruch des Ringfingers der rechten Mittelhand und wird am Donnerstag in Brühl operiert.