Steine in den Weg legen würde Mourinho Schweinsteiger aber nicht, sollte er einen konkreten Wechselwunsch äußern. "Wenn der Spieler an unsere Türe klopft und er seine Zukunft mit beiden Händen ergreifen will, werde ich ihn niemals aufhalten", sagte Mourinho, fügte aber auch an: "Wenn die Konditionen für den Verein stimmen."

Ähnlich sehe die Situation bei den auf das Abstellgleis geratenen Memphis Depay und Morgan Schneiderlin aus. Jedoch wolle Mourinho seinen Kader zusammen halten: "Ich bin glücklich mit den Spielern, die ich habe. Sogar mit den Spielern, die nicht oft zum Einsatz kommen."

