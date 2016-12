Danny Latza hat den Hamburger SV mit dem ersten Dreierpack seiner Karriere zurück in die Krise geschossen. Nach zwei Siegen in Folge und insgesamt vier Partien ohne Niederlage unterlag der Hamburger SV am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:3 (1:1) beim FSV Mainz 05. Während das Stühlerücken in der Chefetage nicht spurlos an den HSV-Profis vorübergegangen ist, hat sich der FSV nach drei Pleiten in Folge aus der Krise befreit.