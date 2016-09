London. Der Stürmer wurde am Freitag vom englischen Verband FA wegen einer Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt, nachdem er am vergangenen Wochenende in der Premier-League-Partie gegen West Ham United (3:1) seinem Gegenspieler Winston Reid einen Ellenbogenschlag versetzt hatte. Schiedsrichter Andre Marriner hatte den Vorfall nicht bemerkt, anhand der TV-Bilder konnte das Vergehen dennoch bestraft werden.

Durch die Sperre fällt Agüero für das Stadtderby gegen Manchester United (10. September) aus sowie für die Duelle mit dem AFC Bournemouth (17. September) und Swansea City (21. September).

