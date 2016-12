Rom. Die Staatsanwaltschaft des italienischen Verbandes FIGC leitete Ermittlungen wegen rassistischer Aussagen Lulics nach dem Stadtderby gegen den AS Rom (0:2) am vergangenen Sonntag ein.

Italienische Medien berichten, dass dem Bosnier eine Sperre von bis zu zehn Tagen drohe. Der 30-Jährige hatte Rüdiger im Anschluss an die Partie beleidigt und gesagt, dass er vor zwei Jahren in Stuttgart noch Strümpfe und Gürtel verkauft habe und jetzt das Super-Phänomen spiele. Nach heftigen Protesten hatte sich Lulic daraufhin via Facebook entschuldigt.

