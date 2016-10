Der belgische Fußball-Nationalstürmer Christian Benteke hat das schnellste Tor in der Geschichte der WM-Qualifikation erzielt. Am dritten Spieltag der Gruppe H markierte der 25-Jährige im Spiel gegen Fußballzwerg Gibraltar bereits nach sieben Sekunden das 1:0. Es war zugleich das schnellste Länderspiel-Tor in der Geschichte des belgischen Verbandes.