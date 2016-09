Sinsheim. "Sie haben viele außergewöhnlich gute Einzelspieler", sagte der 29-Jährige während der Pressekonferenz am Donnerstag: "Wir müssen alle Antennen einschalten."

Vor allem in die Abwehr müsse sein Team endlich Konstanz bekommen, äußerte Nagelsmann. "Für ein Offensivspektakel wie zuletzt beim 4:4 in Mainz bin ich immer zu haben, aber sechs Gegentore in zwei Spielen sind eben auch ein Spektakel auf der falschen Seite", sagte Nagelsmann.

Bis auf Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler, der in Mainz einen Innenbandriss erlitt und auf unbestimmte Zeit ausfällt, kann der TSG-Coach am Samstag auf alle Spieler zurückgreifen.

