Ex-Nationaltorwart René Adler will seine Karriere beim Hamburger SV auch über das Vertragsende im kommenden Sommer hinaus fortsetzen. "Es ist im Interesse beider Seiten, wir werden eine Lösung finden", sagte der 31-Jährige Hamburger Medienvertretern vor dem Duell bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich will noch fünf, sechs Jahre spielen.