Der Zweitliga-Tabellenletzte FC St. Pauli will auch nach zehn Spielen in Serie ohne Sieg an Trainer Ewald Lienen (62) festhalten. "Nach dieser Leistung finden wir nicht, dass wir am Trainer rütteln müssen", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig nach dem 0:2 (0:1) beim 1. FC Heidenheim: "Es ist eine schwierige Situation für uns.