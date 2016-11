Budapest. Sam Larsson vom SC Heerenveen in der 30. und Isaac Thelin von Girondins Bordeaux in der 67. Minute waren für die "Tre Kronor" erfolgreich.

Ungarn liegt in der Qualifikation zur WM 2018 in Gruppe B mit sieben Punkten hinter der Schweiz (12) sowie Portugal (9) auf Platz drei und muss um die erste Endrunden-Teilnahme seit 1986 bangen. Die Schweden sind in Gruppe A mit sieben Punkten hinter Frankreich (10) und den Niederlanden (7) ebenfalls Dritter.

