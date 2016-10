Der viermalige französische Fußballmeister OGC Nizza thront dank Mario Balotelli in der Ligue 1 weiter an der Spitze. Am 8. Spieltag sorgte der italienische Stürmer im Heimspiel gegen den FC Lorient kurz vor Schluss für den 2:1 (1:0)-Siegtreffer (86.), flog danach allerdings mit Gelb-Rot vom Platz (90.+3).