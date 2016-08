Noch ohne Neuzugang Dante musste sich OGC Nizza in der französischen Ligue 1 mit einem 1:1 (1:1) gegen OSC Lille begnügen. Vincent Koziello (3.) hatte den Gegner von Fußball-Bundesligist Schalke 04 in der Europa League früh in Führung gebracht, Franck Beria (27.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich für die Gäste.