Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft muss zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Deutschland auf Kapitän Per Ciljan Skjelbred verzichten. Wie der Verband NFF vor dem Spiel am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) in Oslo bekannt gab, ist der angeschlagene Hertha-Profi nicht einsatzfähig.