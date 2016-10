Österreichs Fußball-Ikone Hans Krankl hat den deutschen Trainer von Rapid Wien, Mike Büskens, massiv unter Beschuss genommen. In einer Kolumne für die Zeitung Österreich schrieb Krankl nach der jüngsten Niederlage des Hauptstadtklubs beim Underdog SV Ried: "Nach einem 2:4 in Ried muss offene Kritik am Trainer erlaubt sein.