Der neue österreichische Fußball-Nationalmannschaftskapitän Julian Baumgartlinger (28) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen sieht den Auftakt in der WM-Qualifikation am Montag (18.00 Uhr) in Tiflis gegen Georgien als Möglichkeit zur Wiedergutmachung für die rot-weiß-rote Mannschaft nach der enttäuschenden EURO in Frankreich.