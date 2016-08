London. Der Mittelfeldstar war per Kopf in der ersten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins erfolgreich.

Außerdem trafen Santi Cazorla (9., Foulelfmeter) und Alexis Sánchez (41.). Die Gunners feierten den ersten Saisonsieg. Arsenal trat ohne den Langzeitverletzten Per Mertesacker an.

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool den zweiten Auswärtssieg der Saison knapp verpasst. Im Spitzenspiel bei Tottenham Hotspur erkämpften sich die Reds ein 1:1 (1:0). James Milner (44., Foulelfmeter) sorgte für das Führungstor der Klopp-Elf. Danny Rose (73.) erzielte den Ausgleich für die Londoner.

Die Tabellenführung übernahm zunächst der FC Chelsea durch das 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger FC Burnley. Eden Hazard (9.), Willian (42.) und Victor Moses (90.) trafen. Meister Leicester City, Team von Ex-Nationalspieler Robert Huth, gewann 2:1 (1:0) gegen Swansea City.

Untröstlich war Klopp. "Wenn man einen Punkt in Tottenham holt, ist das für 99 Prozent der Mannschaften eine gute Sache", resümierte der Liverpool-Teammanager bei der BBC, "wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner gemacht. Unser einziger Fehler führte aber gleich zum Gegentor, das ist nicht wirklich fair. Das fühlt sich im Augenblick nicht wirklich brillant an."

Spurs-Profi Erik Lamela hatte außerdem mit einem Freistoß an die Unterkante der Latte Pech (65.). Die große Chance zu einem Treffer hatte auch der Ex-Schalker Joel Matip (53.) aufseiten der Liverpooler auf dem Kopf, verfehlte aber ganz knapp.

Zuvor hatte Liverpool zum Ligaauftakt 4:3 beim FC Arsenal gewonnen, allerdings vor Wochenfrist beim Aufsteiger FC Burnley mit 0:2 verloren. Die Klopp-Elf musste in der Meisterschaft bislang ausschließlich auswärts antreten.

Klopp musste bei den Spurs auf den deutschen Nationalspieler Emre Can (Sprunggelenkverletzung) verzichten. Auch der Ex-Mainzer Torhüter Loris Karius fehlte aufgrund eines Handbruchs.

