München. "Die Chancenverwertung ist auch eine Sache der Konzentration im Abschluss und der Mentalität", sagte Löw am Mittwoch in Hamburg, wo der Weltmeister am Samstag auf die Tschechen trifft. Drei Tage darauf ist in Hannover Nordirland der Gegner (beide 20.45 Uhr/RTL).

Bierhoff mahnte vor den Duellen mit den vermeintlich stärksten Kontrahenten in Gruppe C: "Wir dürfen unser großes Potenzial nicht leichtfertig verschenken." Bei den Spielern kam der Appell an. "Wir müssen kaltschnäuziger werden", sagte Kevin Volland. Nach der Verletzung von Mario Gomez ist der Leverkusener neben Dortmunds Mario Götze der einzige nominelle Stürmer in Löws Kader. Dazu kommt Bayern-Profi Thomas Müller, der offiziell im Mittelfeld geführt wird.

