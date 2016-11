Breslau. In der ersten Halbzeit hatte Sloweniens Innenverteidiger Miha Mevlja (24.) die Gäste in Führung gebracht.

Polens Trainer Adam Nawalka hatte für den Test freiwillig auf Bayern Münchens Stürmer Lewandowski und auch auf Abwehrspieler Lukasz Piszczek vom Konkurrenten Borussia Dortmund verzichtet. Beide waren nach dem 3:0-Sieg am Freitag in der WM-Qualifikation in Rumänien zu ihren Klubs zurückgekehrt. Jakub Blaszczykowski vom VfL Wolfsburg wurde bei den Polen indes in der 66. Minute eingewechselt.

Bayern München und der BVB dürften die vorzeitige Heimkehr ihrer Spieler begrüßen. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt es zum Bundesliga-Schlagerspiel zwischen dem Vizemeister BVB und dem Tabellenführer Bayern München in Dortmund.

