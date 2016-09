Frankfurt/Main. Darüber hinaus spielt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bis zum Jahresende noch in Aalen gegen die Niederlande (25. Oktober) und am 29. November in Chemnitz gegen Norwegen.

"Wir freuen uns, dass wir in Regensburg, Aalen und Chemnitz zu Gast sind, und erwarten stimmungsvolle Kulissen", sagte Jones: "Der Standort Aalen hat zuletzt bei der U19-EM eine tolle Visitenkarte abgegeben. Gespannt bin ich auf Regensburg und Chemnitz, wo zum ersten Mal eine Frauen-Nationalmannschaft spielen wird. Alle Standorte bieten optimale Bedingungen für ein Länderspiel."

Die Niederlande und Norwegen seien "zudem starke Gegner, die uns die Möglichkeit bieten, auf hohem Niveau zu testen", sagte die Nachfolgerin von Silvia Neid: "Für uns ist jetzt jedes Länderspiel eine wichtige Vorbereitung auf dem Weg zur EM 2017 in den Niederlanden."

Die DFB-Frauen bestreiten am 16. September in Moskau gegen Russland und am 20. September in Györ gegen Ungarn bei den letzten beiden EM-Qualifikationsspiele ihre ersten Begegnungen unter Jones. Für die Endrunde hatte sich das DFB-Team schon vor den Olympischen Spielen qualifiziert.

© 2016 SID