Köln. "Im Fußball ist alles drin, das hat man zuletzt wieder an Mainz und in England an Leicester City gesehen. Alles, was in der Bundesliga nach den ersten drei, vier Mannschaften kommt, ist qualitativ relativ gleich, das gilt auch für den FC", sagte Overath im Interview der Sport Bild.

Am Samstag müssen die noch ungeschlagenen Rheinländer allerdings bei Tabellenführer Bayern München (15.30 Uhr/Sky) antreten. Overath war 2011 als Präsident des ersten Bundesliga-Meisters zurückgetreten.

Für den aktuellen Erfolg macht der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler Sportdirektor Jörg Schmadtke und Trainer Peter Stöger verantwortlich. Overath: "Schmadtke ist das Beste, was dem FC passieren konnte, wenn man sich seine Transfers anguckt und wie es läuft in Zusammenarbeit mit Stöger. Was Stöger aus diesen Spielern herausholt, imponiert mir."

