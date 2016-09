Fußball-Bundesligist Hamburger SV hält offenbar zunächst an seinem Trainer Bruno Labbadia fest. Am Tag nach der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg lud der krisengeschüttelte Klub zur turnusmäßigen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayern München (Samstag/15.30 Uhr) mit Labbadia am Donnerstag ein.