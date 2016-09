Frankfurt/Main. Deshalb hatte er den Ball vom Elfmeterpunkt an den Pfosten gesetzt - und deshalb verlor seine Mannschaft bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 (0:1).

Warum Chicharito den Anlauf dann nicht abbrach und sich bei Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) zu Wort meldete, blieb das Geheimnis des 28-Jährigen. Vielleicht ärgerte er sich nach dem Schlusspfiff auch deshalb über sich selbst, als er in den Katakomben in seiner Muttersprache über die verpasste Chance fluchte.

Sei es drum: Trotz des verschossenen Foulelfmeters zeigte Hernandez diesmal eine ansprechende Leistung. Im Champions-League-Spiel am vergangenen Mittwoch gegen ZSKA Moskau war der Lateinamerikaner zur Halbzeit nach schwacher Leistung ausgewechselt worden.

Und in Frankfurt traf er auch wieder - zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der 63. Minute. Hätte er kurz vor Schlusspfiff dann nochmal alles richtig gemacht, wäre er einmal mehr der gefeierte Held gewesen. So aber blieben nur Wut und Enttäuschung.

