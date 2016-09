Manchester. "André Schubert ist ein mutiger Trainer, sie haben eine sehr mutige Mannschaft, eines der talentiertesten Teams in ganz Europa", sagte der frühere Bayern-Trainer am Montag während der Pressekonferenz in der ManCity Football Academy.

Der Katalane, der mit dem FC Bayern nur zwei seiner sechs Spiele gegen Gladbach gewonnen hat, will den Gegner erst gar nicht ins Spiel kommen lassen. "Wenn wir sie spielen lassen - puh. Dann werden wir leiden", sagte er: "Sie sind aggressiv, sie kämpfen Mann gegen Mann. Sie sind sehr, sehr intelligent mit dem Ball. Sie kontern meisterhaft. Deshalb ist es so kompliziert."

Der zuletzt verletzte deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan wird wahrscheinlich noch nicht für den Premier-League-Tabellenführer auflaufen. "Es wird von Tag zu besser, und er wird uns bald helfen", sagte Guardiola.

© 2016 SID