Bremen. Nur individuell trainieren können derzeit die beiden Verteidiger Santiago García und Lamine Sane.

Die Hanseaten hatten am Mittwoch auf die personellen Engpässe im Angriff reagiert und Olympia-Silbermedaillengewinner Serge Gnabry vom FC Arsenal unter Vertrag genommen. Zumindest wieder am Lauftraining teilnehmen soll Torjäger Claudio Pizarro nach muskulären Problemen in der linken Wade.

Die Norddeutschen sind miserabel in die neue Saison gestartet. Nach dem Scheitern in der ersten Runde des DFB-Pokals am Drittliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte (1:2) verlor die Mannschaft von Trainer Viktor Skripnik zum Bundesliga-Auftakt beim deutschen Rekordmeister Bayern München mit 0:6.

