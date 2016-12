Baden-Baden. "Es ist unglaublich, was die letzten Tage passiert ist. Ich möchte mich bei euch für den Support unseres Songs bedanken. Ich habe mit dem Erfolg so nicht gerechnet:)", schrieb Podolski am Montag bei Instagram. Der 31-Jährige und seine Mitstreiter haben gute Chancen, auch in den wöchentlich ermittelten deutschen Single-Charts, die neben Downloads auch Musik-Streams sowie CD- und Platten-Verkäufe berücksichtigen, hoch einzusteigen.

© 2016 SID