Warschau. Der 22-Jährige zog sich im WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Dänemark (3:2) eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes zu und droht mehrere Monate auszufallen. Das teilte Polens Verband mit.

Nach Angaben eines Sprechers kehrte Milik bereits am Sonntag nach Italien zurück und muss sich dort aller Voraussicht nach einer Operation unterziehen. Milik, ehemaliger Leverkusener und Augsburger Bundesligaprofi, war im Sommer von Ajax Amsterdam nach Neapel gewechselt. In sieben Spielen in der Serie A erzielte der Offensivspieler vier Tore, in der Champions League traf er in zwei Spielen dreimal.

