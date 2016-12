Berlin. Die Entscheidung für Pal Dardai vor knapp zwei Jahren war ganz ohne Frage eine richtige und für Hertha eine wegweisende, weil wir gerade mit ihm den Weg, unsere jungen Spieler zum Einsatz zu bringen, gehen konnten", sagte Preetz bei Sky Sport News HD.

Der Hauptstadtklub hat sich im Kreis der Spitzenteams der Liga fest etabliert. Einen möglichen Grund dafür sieht Preetz auch in der bisherigen Heimstärke der Berliner. "Wir waren zu Hause nicht gerade verschrien als Heimmacht. Das ist im vergangenen Jahr schon so gewesen, dass wir eine tolle Heimbilanz hatten. Und in diesem Jahr ist unsere Bilanz außergewöhnlich", sagte der 49-Jährige vor dem Samstagabendspiel gegen Werder Bremen.

© 2016 SID