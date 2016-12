Yokohama. "Ich mag es nicht, es sorgt für jede Menge Verwirrung", meinte Luka Modric im Anschluss an die Partie: "Für mich ist das kein Fußball. Ich hoffe, dass sich diese Regelung nicht durchsetzt." Auch Real-Coach Zinedine Zidane fand kritische Worte: "Das Ganze muss klarer sein."

Den Treffer zum 2:0 von Cristiano Ronaldo (90.+3) hatte Schiedsrichter Enrique Cáceres aus Paraguay erst annulliert, um ihn dann nach Momenten der Verwirrung doch zu geben. "Da hat der Fernseher wohl nicht ganz funktioniert, was?", sagte Ronaldo grinsend, als er vom Rasen des Stadions in Yokohama ging. Im Finale treffen die Real-Stars am Sonntag (11.30 Uhr MESZ) auf die Kashima Antlers.

Die neue Technologie kommt in Japan erstmals in einem offiziellen FIFA-Wettbewerb zum Einsatz. Auch für die Bundesliga wird laut Aussagen von Schiedsrichter-Manager Hellmut Krug ab der Saison 2017/18 mit zusätzlichen Videoschiedsrichtern geplant.

