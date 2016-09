Zürich. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Zürich. Das Turnier in Japan beginnt am 8. Dezember.

Für das zweite Halbfinale ist Atlético Nacional (Kolumbien) als Gewinner der südamerikanischen Copa Libertadores gesetzt. Insgesamt nehmen sieben Klubs an der WM teil, als weiterer Teilnehmer steht bislang nur Auckland City (Neuseeland) fest.

Das Finale findet am Sonntag, 18. Dezember, in Yokohama statt.

