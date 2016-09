Barcelona. Mit Weltmeister Toni Kroos in der Startelf kamen die Königlichen gegen den FC Villarreal nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Ebenfalls 1:1 (1:0) trennten sich der FC Barcelona um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Atlético Madrid im Topspiel.

Bruno Soriano (45.+1) hatte Villarreal per Elfmeter in Führung gebracht, Sergio Ramos (48.) gelang per Kopf nur noch der Ausgleichstreffer die Gastgeber. Real hatte am Ende der Vorsaison zwölf Spiele in Folge gewonnen und war auch in den ersten vier Spielen als Sieger vom Platz gegangen. Damit teilen sich die Madrilenen die Bestmarke von 16 Siegen in Folge mit dem Erzrivalen Barcelona. Trotz des Punktverlusts bleibt Real mit 13 Zählern auch nach dem fünften Spieltag Tabellenführer.

Barca legte gegen Atlético zwar in Person von Ivan Rakitic (41.) vor, musste in der zweiten Halbzeit aber dennoch den Ausgleich durch Angel Correa (61.) hinnehmen, der erst eine Minute vor dem Treffer eingewechselt worden war. Die Katalanen stehen drei Zähler hinter Real auf Rang drei. Eine Schrecksekunde erlebte Barcelona, als Superstar Lionel Messi in der 59. Minute infolge einer Verletzung durch den türkischen Nationalspieler Arda Turan ersetzt werden musste.

Im Tabellenkeller schaffte Celta Vigo durch ein 2:1 (0:0) gegen Sporting Gijon den ersten Saisonsieg.

