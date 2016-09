Madrid. Dies kündigte Real-Coach Zinedine Zidane am Samstag auf der Pressekonferenz an. Ronaldo ist erkrankt, Bale an der Hüfte verletzt.

Laut Zidane wird Ronaldo, der über Halsschmerzen klagte, gar nicht nach Barcelona mitreisen. Auch bei Bale wolle man kein Risiko eingehen, dass sich der 100-Millionen-Mann noch schwerer verletzt, so Zizou.

© 2016 SID