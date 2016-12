Köln. Mit 25 Punkten bleiben die Dortmund direkt vor dem FC (23) Sechster, sind aber in Schlagdistanz zu den Champions-League-Rängen. Die stark ersatzgeschwächten Rheinländer, für die Artjoms Rudnevs sein erstes Bundesliga-Tor schoss (28.), behaupteten derweil gleich zwei Serien: Sie sind in dieser Saison zu Hause ungeschlagen und haben seit dem Wiederaufstieg 2014 noch kein Spiel gegen den BVB verloren. Salih Özcan sah allerdings in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+4/wiederholtes Foulspiel).

In der Aufstellung beider Teams fand sich je ein Überraschungsgast: Bei Köln spielte Pawel Olkowski erstmals seit dem 14. Mai von Beginn an, bei Dortmund Erik Durm gar erstmals seit dem 23. April. Verletzungsbedingt hatten die Kölner größere Sorgen, ihnen fehlten Olympia-Torwart Timo Horn, Abwehrchef Dominic Maroh, Kapitän Matthias Lehmann sowie Marcel Risse, Leonardo Bittencourt und Simon Zoller. Der BVB musste nur ohne Mario Götze auskommen (Knieprobleme), André Schürrle stand überraschend nicht im Kader.

Beide Teams begannen mit offenem Visier und kamen schnell zu Chancen. Marco Reus rutschte nach sehenswerter Vorlage von Ousmane Dembélé weg (2.), Kölns Youngster Özcan schoss aus zentraler Position vorbei (3.).

Kölns Trainer Peter Stöger sah offenbar zu viele Freiräume für die Dortmunder - allen voran für Dembélé. Er zog Nationalspieler Jonas Hector schon nach etwa zehn Minuten nach links hinten zurück und baute die Vierer- zu einer Fünferkette um. Dominique Heintz nahm Dembélé nun schon ab 30 Metern vor dem Tor in Manndeckung.

Diese Maßnahme nahm beiden Teams Offensiv-Power und änderte das Spiel komplett. Außer einem Reus-Freistoß (24.) gab es lange keine nennenswerte Torszene mehr. Beim BVB musste Lukasz Piszczek nach 26 Minuten raus, Marc Bartra rückte auf den ungewohnten Posten des Rechtsverteidigers. Eine Minute später war die Gäste-Abwehr bei einem Hector-Freistoß nicht richtig sortiert, Rudnevs entwich dem extrem unsicheren Durm und köpfte unhaltbar für Roman Weidenfeller ein.

Der BVB kam hochmotiviert aus der Pause, agierte aber viel zu hektisch und hätte fast das 0:2 kassiert. FC-Torjäger Anthony Modeste umspielte nach sehenswertem Pass von Yuya Osako Weidenfeller, statt Rudnevs zu bedienen, und traf dann nur das Außennetz (50.). Fünf Minuten später hatte der nach starker Anfangsphase kaum in Erscheinung getretene Dembélé Glück, nach einem Foul an Osako nicht Gelb-Rot zu sehen. Überhaupt zerfaserte die Partie immer mehr, zahlreiche Nickligkeiten und Unterbrechungen ließen kaum geordneten Spielfluss zu - dann traf Reus doch noch zum Ausgleich.

