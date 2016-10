München. Das kündigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 2:0 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach an.

Rummenigge nannte in diesem Zusammenhang auch Rafinha und Xabi Alonso als Spieler mit im Sommer endenden Arbeitspapieren. Wann genau die Verhandlungen beginnen werden, "werden wir nicht in der Öffentlichkeit ankündigen", betonte Rummenigge: "Man wird nicht mit der Glocke läuten und sagen, jetzt können alle an die Säbener Straße kommen und zuhören, was wir besprechen."

Dass der aktuell nach einer Verletzung noch pausierende Ribéry (33) einen neuen Einjahresvertrag bekommen wird, gilt im Umfeld des Klubs als nahezu sicher. Beim noch etwas anfälligeren Robben (32) wollen die Bayern offenbar noch abwarten. "Aber er spielt ohne Frage wieder auf sehr hohem Niveau", sagte Rummenigge über den zuletzt herausragenden Niederländer.

