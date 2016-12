Vor 9850 begeisterten Fans in der ausverkauften Tui-Arena setzte die TSV Hannover-Burgdorf am Dienstagabend einen furiosen Schlusspunkt unter eine starke Hinrunde in der Handball-Bundesliga. Nach dem 31:23 (17:12)-Erfolg über Frisch Auf Göppingen geht die Mannschaft mit 22 Punkten als Tabellenfünfter in die zweite Saisonhälfte.