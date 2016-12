Für Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo sind die syrischen Kinder "die wahren Helden" dieser Zeit. Das sagte der Europameister am Freitag in London anlässlich der Vorstellung einer Kampagne, die vor allem die Kinder in der zerstörten Stadt Aleppo mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgen und sie psychologisch betreuen will.