Aveiro. Die Portugiesen, die mit einem 0:2 in der Schweiz gestartet waren, verbesserten sich auf den dritten Platz in der Gruppe B hinter den Eidgenossen und den Färöern.

Die Schweiz siegte mit sieben Bundesligaprofis in der Startelf auch in Ungarn 3:2 (0:0) und liegt mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an der Tabellenspitze. Der Frankfurter Haris Seferovic (51.) und der Wolfsburger Ricardo Rodriguez (67.) brachten die Gäste zweimal in Führung, zweimal glich der Hoffenheimer Adam Szalai (53. und 71.) aus. Das Siegtor erzielte der eingewechselte Berliner Valentin Stocker (90.). Die Färöer siegten überraschend 2:0 (1:0) in Lettland.

© 2016 SID