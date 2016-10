Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seine Kritik am Transfergebahren der englischen Topklubs erneuert. Ihm missfalle, "was da zum Teil in England abläuft, und ich halte es für bedenkenswert", sagte Rummenigge nach dem 2:0 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach über die Verpflichtung aus seiner Sicht zu junger Talente.