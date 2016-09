Gelsenkirchen. "Er hat einen Schlag abbekommen, da müssen wir abwarten", sagte Trainer Markus Weinzierl am Freitag. Höwedes hatte die Blessur beim 3:1 am Donnerstagabend in der Europa League gegen RB Salzburg erlitten.

Offen ist auch, ob Torjäger Klaas-Jan Huntelaar zur Verfügung steht. Der Niederländer, der gegen Salzburg wegen einer starken Erkältung fehlte, konnte auch am Freitag noch nicht wieder trainieren. Weinzierl hofft nach dem Erfolgserlebnis im Europapokal auf die Wende in der Liga: "Natürlich wollen wir den Schwung mitnehmen und in der Bundesliga den Turnaround schaffen." Schalke steht nach fünf Pleiten zum Saisonstart auf dem letzten Platz.

