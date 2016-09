München. "Darum geht es ja gerade: dass sich diese Stimmung mittelfristig ein bisschen dreht", sagte Heidel im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zu Aussagen seines Vorstandskollegen Alex Jobst über "Pessimismus als Grundgefühl über dem Verein" und Schalker "Lust am Weltuntergang".

Die negative Bewertung von Situationen steht nach Heidels Erfahrungen seiner ersten Arbeitsmonate bei den Königsblauen im krassen Gegensatz zur Erwartungshaltung: "Die ist auf Schalke grenzenlos. Wenn man aber alles nur auf den kurzfristigen Erfolg ausrichtet, wird es sehr schwer, mittelfristig etwas zu entwickeln", sagte der 53-Jährige vor der Saisonheimpremiere am Freitagabend gegen den deutschen Meister Bayern München.

Gleichwohl setzt sich Schalkes neuer Trainer Markus Weinzierl persönlich auch schon für die mit einer 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt begonnene Saison hohe Ziele. "Wir wollen und müssen international spielen. Unser Ziel ist es, den Anschluss an Gladbach, Leverkusen, Bayern und natürlich auch Dortmund zu bekommen. Wir wollen eine Mannschaft hervorbringen, die schon innerhalb des ersten Jahres unsere Ziele erreichen kann", sagte der Coach in einem Bild-Interview.

Zusammen mit Weinzierl will Heidel bei den Gelsenkirchenern eine Ära begründen. "Es gibt eine Sehnsucht nach Kontinuität. Kontinuität wird meistens auf Personen projiziert - ich denke jedoch, dass sie mehr mit einer Idee, einer Leitlinie zu tun haben sollte. Was Kontinuität wirklich bedeutet, kann man an der Tabelle ablesen. Erfolgreich sind die Vereine, die eine Idee haben und ihr treu bleiben."

