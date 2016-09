Nizza. "Das letzte Spiel gibt uns Zuversicht. Dass die Mannschaft so agiert wie gegen Bayern, das muss der Standard sein", sagte Weinzierl am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Auftakt in Nizza am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky).

Die Gegner in Schalkes Gruppe mit dem russischen Klub FK Krasnodar und dem FC Salzburg findet der Ex-Augsburg-Trainer anspruchsvoll. "Generell ist es eine sehr schwere Gruppe. Nizza ist die Mannschaft aus Lostopf 4. Dem entspricht sie nicht", sagte Weinzierl: "Sie haben einen sehr guten Trainer und haben einen guten Saisonstart hingelegt und sich auch namhaft verstärkt."

Das Team um Ex-Gladbach-Trainer Lucien Favre verpflichtete in den vergangenen Wochen Innenverteidiger Dante vom VfL Wolfsburg und Italiens Enfant terrible Mario Balotelli vom FC Liverpool.

