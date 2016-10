Nach der schweren Verletzung von Sommer-Neuzugang Breel Embolo muss Fußball-Bundesligist Schalke 04 einen weiteren Ausfall in der Offensive verkraften. Wie der Klub am Montag mitteilte, erlitt Eric Maxim Choupo-Moting im Ligaspiel beim FC Augsburg (1:1) eine Reizung im rechten Knie und fällt für das Gastspiel in der Europa-League-Gruppenphase bei FK Krasnodar/Russland am Donnerstag (19.00 Uhr) aus.