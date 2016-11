Leverkusen. Grundsätzlich allerdings bescheinigt Schmidt seinem Team in der oft diskutierten Mentalitätsfrage eine positive Entwicklung: "Sobald man als Favorit im Pokal ausscheidet, wird automatisch die Mentalität infrage gestellt. Aber wir müssen auch sagen, dass unsere Mannschaft in den vergangenen drei Jahren hinsichtlich der Mentalität deutlich höhere Ausschläge nach oben als nach unten hatte. Immer waren wir in der Lage, in ganz schwierigen Situationen unsere Saisonziele zu erreichen. Drei Jahre hintereinander Champions League - man muss mal gucken, wer das geschafft hat in Europa."

